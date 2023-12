Lavori Aqp a Mola di Bari sulle condotte, il 13 dicembre stop all'erogazione idrica per 7 ore

Il prossimo 13 dicembre, a Mola di Bari, il servizio di erogazione idrica fornito da Acquedotto Pugliese sarà sospeso per 7 ore a causa di lavori di manutenzione straordinaria sulla condotta sub-urbana di alimentazione alla rete idrica a servizio dell’abitato.

Lo stop durerà dalle 10 alle 17 e interesserà la cittadina barese ad eccezione della frazione di Cozze. Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo. Acquedotto Pugliese, in una nota, raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.