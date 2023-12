Lavori per la fogna bianca nel quartiere Sant'Anna, ultima fase del cantiere sul lungomare: "Sarà ripristinata anche la balconata"

"Continuano i lavori per la realizzazione del tratto finale della fogna bianca in favore del quartiere Sant’Anna. Manca veramente poco alla conclusione di questo importante lavoro, che interessa tutto il quartiere e darà un importante slancio allo sviluppo di questo territorio sia dal punto di vista urbanistico che commerciale. Al termine dell’intervento, anche la balconata sul lungomare sarà ripristinata per bene". Lo dichiara il presidente del Municipio I di Bari, Lorenzo Leonetti, a proposito del cantiere sul lungomare Alfredo Giovine nella zona di San Giorgio.

"I carpentieri della ditta Masellis stanno lavorando in condizioni molto difficili, vista la vicinanza al mare, ma non mollano - conclude Leonetti - Se passate da quelle parti incoraggiateli anche voi"