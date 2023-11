Ok al progetto per la riqualificazione degli spazi mensa nella scuola 'Principessa di Piemonte': lavori al via entro fine mese

Saranno avviati entro la fine di novembre, secondo il cronoprogramma del Comune, i lavori di riqualificazione degli spazi mensa della scuola 'Principessa di Piemonte', in via Bovio, al quartiere Libertà. In mattinata la giunta comunale, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso, ha approvato il progetto esecutivo degli interventi, per un importo di 163.000 euro, finanziati con fondi del PNRR, Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall’Unione europea - Next Generation EU.

La ristrutturazione interesserà i locali mensa al piano rialzato e al primo piano. Al piano rialzato il progetto prevede la realizzazione del refettorio nell’ambiente ad esso destinato, di circa 49 m²; anche al primo piano il refettorio sarà realizzato nei due ambienti ad esso destinati, con superficie pari rispettivamente a 49 m² e 47 m². La riqualificazione consentirà di separare correttamente gli spazi dedicati alla mensa da quelli adibiti ai servizi accessori (locale spogliatoio per il personale addetto, con servizi igienici dedicati, locale cucinetta e per il lavaggio stoviglie) in modo tale da consentire il porzionamento dei pasti e il lavaggio delle stoviglie in maniera separata dalle attività di refezione, separando i flussi degli operatori dai flussi degli studenti.

In particolare l’ambiente dedicato al porzionamento pasti e lavaggio stoviglie risulterà direttamente accessibile dall’esterno, come previsto dalla normativa vigente, attraverso la scala di emergenza esterna, che consente la gestione del servizio senza interferire con le normali attività didattiche.

Nello specifico gli interventi riguarderanno: demolizioni delle strutture esistenti in cartongesso, realizzazione di nuove tramezzature e di un controsoffitto, rivestimenti in linoleum e gres porcellanato, intonaco e pitturazione delle pareti, lucidatura dei pavimenti, installazione di nuovi infissi interni per i servizi igienici e gli spogliatoi.

“Con questo provvedimento possiamo dare il via alla ristrutturazione degli spazi della scuola Principessa di Piemonte dedicati al servizio di mensa scolastica, in modo tale che i piccoli possano vivere questo momento conviviale in un contesto salubre e rispondente a tutti gli standard della normativa di settore - commenta l’assessora alle Politiche educative e giovanili Paola Romano -. Abbiamo colto l’opportunità offerta dal PNRR per sostenere gli istituti che optano per l’offerta del tempo prolungato, consapevoli che si tratta di un servizio fondamentale per le famiglie e di un momento educativo prezioso per la crescita dei bambini”.