Seggiolini biancorossi, tabellone in curva sud, 'petali' rinnovati e illuminazione a led: il San Nicola si rifà il look per la Serie B

Seggiolini biancorossi, nuovo tabellone, 'petali' ripristinati e illuminazione a led: è il progetto per il rinnovo dello Stadio San Nicola, i cui lavori potrebbero partire a primavera. A confermarlo a BariToday è l'assessore allo Sport del Comune di Bari, Pietro Petruzzelli: "Dopo aver concluso le gare d'appalto - spiega - stiamo verificando la documentazione presentata dalle aziende che si sono aggiudicate i lavori di manutenzione. Se tutto procede senza intoppi a maggio partiremmo con il cantiere".

I lavori in programma al San Nicola

Secondo cronoprogramma, i primi interventi riguarderanno la sostituzione dei seggiolini in curva sud; intervento che non creerà problemi ai tifosi essendo al momento chiusa l'area. "I seggiolini di colore bianco e rosso saranno poi installati in tribuna ovest inferiore - assicura l'assessore - nell'area poltronissime e in tribuna stampa, dove ridurremo il numero di posti disponibili per i giornalisti". Insieme ai seggiolini è prevista la rimozione dei vecchi tabelloni luminosi - ormai da anni inutilizzabili - che saranno sostituiti con uno schermo posizionato in curva sud e l'installazione del nuovo impianto luminoso a led.

Ci vorrà più tempo, invece, per la sostituzione dei 'petali' caduti o in stato di disuso nella struttura disegnata da Renzo Piano: "Ne sostituiremo in tutto 26 - aggiunge Petruzzelli - i primi interventi dovrebbero partire verso maggio o giugno, e dureranno diversi anni". Tutti lavori che permetteranno di omologare la struttura per la serie B, così da accogliere la squadra biancorossa in caso di promozione, come tifosi e dirigenza si aspettano.

Interventi in stadi e campi sportivi in città

Quello del San Nicola non è però l'unico intervento che riguarderà gli stadi e i campi sportivi in città. Già era stato annunciato il via libera per il 'Mirko Variato' a Japigia, mentre il 10 gennaio riprenderanno i lavori allo stadio del rugby e del football americano di Catino. E' lo stesso Petruzzelli ad annunciarlo attraverso i suoi canali social, insieme ad altre novità: "In questi giorni approveremo il capitolato del concorso di progettazione per la riqualificazione della vasca esterna da 50 metri delle piscine comunali e arriveranno in città altri playground e attrezzi ginnici in tutti i quartieri. Naturalmente c'è tanto da fare ma ci stiamo impegnando da un lato per realizzare spazi destinati allo sport diffuso nei parchi e negli spazi pubblici e dall'altro nel riqualificare gli impianti sportivi della nostra città".