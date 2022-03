Da Carbonara a San Pio, prosegue il rifacimento delle strade. Rotatoria Caposcardicchio: installate le recinzioni del cantiere

Proseguono i lavori di rifacimento delle strade nei quartieri di Bari. In questi giorni , spiega il sindaco Antonio Decaro in un post su Facebook , stanno terminando gli interventi nel quartiere San Pio nel Municipio V e continuano in via Speranza, a Carbonara, per la riqualificazione del primo tratto di strada e la realizzazione dei marciapiedi con pista ciclabile. Nel quartiere San Paolo sono terminate le operazioni per il nuovo asfalto di via De Ribera. Cominciati oggi, invece, lavori anche a Loseto vecchia, dove sono previsti interventi su via De Amicis, via Boccaccio, via Cervignano, via Cormons, via Mameli, via Piave, via Tagliamento e via Dell’Orto.

Dal sindaco è arrivato un aggiornamento anche sui cantieri in città. Per quanto riguarda, infatti, una storica 'incompiuta', ovvero la rotatoria di via Caposcardicchio al San Paolo, sono sono finalmente cominciate le attività di allestimento del cantiere per la realizzazione del nuovo rondò e la riqualificazione delle aree limitrofe. Nei prossimi giorni il Comune effettuerà un sopralluogo.