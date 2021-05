Un arcobaleno umano per dire sì alla legge Zan: la manifestazione in largo Giannella

Mobilitazione per il disegno di legge per la prevenzione e il contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità

Manifestazione, questo pomeriggio in largo Giannella Bari, in favore della legge Zan contro le discriminazioni riguardanti orientamento sessuale, identità di genere e disabilità.

Associazioni e attivisti si sono dati appuntamento nel rispetto delle norme anti contagio, realizzando un arcobaleno umano fatto di maglie rosse, viola o gialle, bandiere rainbow e girandole.

"Il disegno di legge per la prevenzione e il contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità - dicono gli organizzatori - è ancora ostaggio in Parlamento ed è contrastato dalle forze più reazionarie del Paese. Al centro di un feroce ostruzionismo politico, come al solito, ci sono le nostre vite e le nostre esistenze".