L'auto di Lolita Lobosco è a Pane e Pomodoro: in spiaggia proseguono le riprese della fiction con Luisa Ranieri

A Pane e Pomodoro in attesa di 'Lolita Lobosco': ancora una mattinata cinematografica per la spiaggia barese che, dopo le riprese di ieri, ha nuovamente ospitato il set della popolare fiction di Rai Uno, che vede protagonista Luisa Ranieri nel ruolo della commissaria di Polizia delle storie ideate da Gabriella Genisi.

In piazzetta è stata collocata la famosa 'Bianchina' guidata da Lolita, diventata oggetto di selfie da parte dei numerosi bagnanti e curiosi che frequentavano la spiaggia. L'area immediatamente vicina alla riva è stata riservata alle riprese, così come una parte del prato e della piazzetta dove saranno girate le scene della serie che andrà in onda nei prossimi mesi.

Le riprese, nella città di Bari, andranno avanti per altre settimane e comprenderanno numerosi luoghi simbolo del capoluogo pugliese. Nei giorni scorsi, invece, la troupe e i protagonisti hanno effettuato altre sessioni di ripresa a Monopoli, Conversano, Mola di Bari e nella località brindisina di Pezze di Greco.