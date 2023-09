Al via da sabato le riprese per la terza stagione di Lolita Lobosco: "Fiction che ha mostrato la bellezza di Bari la grande pubblico"

Prenderanno il via sabato prossimo, 16 settembre, e dureranno fino al 28 ottobre, le riprese per la terza stagione della serie televisiva 'Le indagini di Lolita Lobosco'. Questa mattina, su proposta dell’assessora alle Culture Ines Pierucci, la giunta ha approvato il progetto della s.r.l. BiBi Film TV per la realizzazione della nuova stagione della fiction con protagonista Luisa Ranieri e per la regia di Renato De Maria.

"Trattandosi di un’iniziativa dal rilevante valore culturale che consente al pubblico italiano di ammirare luoghi e monumenti della città", si legge in una nota di Palazzo di Città, 'Le Indagini di Lolita Lobosco 3' ha ottenuto il patrocinio gratuito del Comune di Bari.

"Negli ultimi anni la nostra città è diventata una meta turistica internazionale particolarmente ambita anche grazie alle decine di produzioni cinematografiche che hanno mostrato la bellezza di Bari al grande pubblico - commenta Ines Pierucci -. La serie tratta dai romanzi di Gabriella Genisi è senza dubbio la più rappresentativa in tal senso. Per questo l’amministrazione comunale, tra i cui obiettivi vi sono la valorizzazione del proprio patrimonio e lo sviluppo del territorio, è lieta di accogliere ancora una volta le riprese di Lolita Lobosco".