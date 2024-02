Inaugurato a Bari il Villaggio 30 Ore per la Vita Agebeo: un aiuto per accogliere piccoli pazienti oncologici e famiglie

E' stato inaugurato a Bari il “Villaggio Trenta ore per la vita Agebeo”, la struttura destinata all’accoglienza dei piccoli pazienti oncologici e delle loro famiglie. L'opera è stata realizzata su un terreno di proprietà comunale confiscato alla mafia e concesso nel 2016 dal Comune di Bari all’associazione Agebeo e Amici di Vincenzo onlus. A tagliare il nastro il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano con Lorella Cuccarini, madrina di Trenta ore per la vita e Michele Farina, presidente di Agebeo. Alla cerimonia hanno partecipato, tra gli altri, anche gli assessori comunali al Patrimonio, Vito Lacoppola, ai Lavori pubblici, Nicola Mele.

Il villaggio, costato 1,7 milioni di euro di cui un milione come contributo della Regione Puglia è dotato di 10 moduli abitativi ad unico livello, dei quali 8 destinati a funzioni di accoglienza e abitative, 1 a reception e amministrazione e 1 ad attività di riabilitazione psicologica e socio-sanitaria per i familiari e i piccoli pazienti. Ciascun alloggio dispone di una superficie utile di circa 47 mq interni climatizzati, in grado di ospitare fino a 4 componenti del nucleo familiare con camera da letto, soggiorno/pranzo/cucina e bagno con doccia. All’esterno ci sono parcheggio, giardino e parco giochi. L’alimentazione è garantita da pannelli fotovoltaici.

“Una giornata davvero speciale - ha dichiarato il presidente Emiliano - nella quale inauguriamo una struttura che ospiterà genitori e familiari di bambini che ricevono cure oncologiche, fortemente voluta dal papà di Vincenzo che ha dato a noi tutti l’energia e la carica per raggiungere questo risultato. Una comunità intera e una città intera hanno dato ad Agebeo il terreno dove costruire, hanno raccolto fondi da tante donazioni e da tanti eventi che Michele Farina ha organizzato in questi anni. Poi ovviamente c’è stato anche il contributo della Regione. Tutti insieme abbiamo realizzato questa struttura piena di amore e piena anche di tanta speranza che cammina sulle gambe di chi non c’è più, ma che ha ispirato suo padre per raggiungere questo sogno meraviglioso”.