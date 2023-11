Luminarie natalizie a Bari, il Comune assegna l'appalto: "Sosteniamo i Municipi per gli allestimenti nelle zone più decentrate della città"

Il primo bando era andato deserto, la seconda gara indetta dal Comune ha aperto gli spiragli alla soluzione del 'giallo natalizio' sulle luminarie per le vie di Bari. Gli uffici tecnici di Palazzo di Città hanno formalizzato la proposta di aggiudicazione alla Paulicelli srl la nuova procedura di affidamento del servizio di allestimento di catene luminose nelle vie Sparano da Bari, Argiro e Alessandro Manzoni, oltre ad altre installazioni illuminate nel centro cittadino.

La mancata partecipazione di aziende alla prima gara, ha spinto l'amministrazione locale ad avviare una nuova procedura di affidamento, a tempo di record, con le stesse modalità previste nell'accordo quadro: l'accordo ha la durata di 8 mesi, con un plafond massimo di spesa pari a 200mila euro.

A seguito della verifica dei requisiti si procederà con l’aggiudicazione ufficiale del servizio alla Paulicelli srl.

"Con la seconda procedura il Comune ha individuato il fornitore per l’installazione delle luminarie per abbellire la città nel periodo di festa - ha spiegato l’assessora allo Sviluppo economico, Carla Palone - Già nei prossimi giorni, non appena le procedure burocratiche ce lo permetteranno, cominceremo a lavorare con il fornitore per programmare gli allestimenti. Contemporaneamente, man mano che ci viene fatta richiesta, stiamo sostenendo i Municipi che potranno così far fronte agli allestimenti sui territori più decentrati così da poter abbellire tutta la città. Voglio cogliere l’occasione per ringraziare i dipendenti della Direzione generale del Comune di Bari che in queste settimane lavoreranno, come ogni anno, per preparare la città al Natale e supporteranno i Municipi nelle attività diffuse sul territorio. Un ulteriore segnale positivo ci giunge, inoltre, da tutti quegli operatori economici che stanno mostrando interesse nel partecipare agli addobbi di Natale in città e a tutti quei commercianti, in ogni angolo di Bari, che si stanno adoperando per contribuire con fondi propri all’illuminazione della propria strada o della propria piazza. Anche solo un luce o un piccolo addobbo merita rispetto e la nostra gratitudine".