I due progetti per cambiare il lungomare di San Cataldo: dal Comune sì alla gara da 7 milioni di euro

Il Comune di Bari ha pubblicato la gara di accordo quadro per la realizzazione dei due progetti di riqualificazione del lungomare di San Cataldo, ovvero la realizzazione di spiagge, del giardino del faro e di un'area verde, ma anche la realzzazione della pedonalizzazione del lungomare Starita nel tratto vicino allo stesso faro e di una nuova viabilità ciclopedonale.

Gli interventi oggetto dell’accordo quadro triennale, dell'importo complessivo di oltre 7,1 milioni di euro sono finanziati in parte dal Poc Metro 2014-2020 e in parte attraverso il “Fondo per l’attuazione del Piano Nazionale delle Città” del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Le opere di riqualificazione urbana del waterfront di San Cataldo, spiega il Comune, "intendono rispondere a una strategia di ricucitura urbana-sociale, oltre che recepire quanto emerso dalle consultazioni partecipate con i residenti del quartiere attraverso le passeggiate di esplorazione urbana e gli incontri pubblici organizzati: l’obiettivo è realizzare spazi di incontro con la finalità di ricostruire un rapporto di contiguità fisica fra i cittadini e il mare, accessibili e attrezzati con verde, campi da gioco, percorsi pedonali e ciclabili, spiagge, aree sosta, belvedere, servizi ricettivi e con elementi di arte urbana. Con la riqualificazione complessiva dell’area l’amministrazione comunale intende valorizzare quella parte della città, sviluppando le potenzialità ambientali e paesaggistiche dell’affaccio al mare e trasformando una condizione di marginalità del sito e del quartiere in una nuova centralità fondata sull’accessibilità e sulla funzionalità dello spazio pubblico per cittadini e turisti".

Un'attenzione particolare, rimarca il Comune, "sarà posta al tema della sostenibilità ambientale per quanto riguarda gli impianti di pubblica illuminazione (a led in modo da ridurre i consumi energetici) e la progettazione idraulica dello smaltimento delle acque meteoriche (attraverso la permeabilità diretta del suolo a verde e dei percorsi pedonali e l’immissione in rete delle acque bianche nelle aree impermeabili)".

“Quello di San Cataldo è un intervento di riqualificazione della costa molto atteso perché tiene dentro le esigenze dei residenti, la rigenerazione di una parte storica della città, con alcuni elementi caratteristici come il faro, la Fiera del Levante e lo Stadio della Vittoria, e la dimensione del futuro esplorata attraverso una serie di azioni che oggettivamente daranno voce alle tante vocazioni inespresse di quell’area - spiega il sindaco di Bari Antonio Decaro -. Certamente si tratta dell’intervento più sfidante per la città perché apre a tanti scenari possibili e a nuove possibilità che quella zona merita e su cui si può lavorare. Sin dai primi mesi della mia consiliatura abbiamo parlato di San Cataldo come di un quartiere che aveva tutte le caratteristiche per diventare la zona dedicata allo sport, al benessere, ai grandi eventi, al turismo e al tempo libero. Qui la presenza del mare è sempre stata fortemente depotenziata per l’assenza di aree attrezzate per la balneazione e per la presenza, invece, di una strada ad alto scorrimento con quattro corsie che, di fatto, salvo rari periodi, non viene utilizzata. Su questi elementi ci siamo concentrati nella progettazione che oscilla tra due elementi cardine: il mare e il faro, punti cardinali di un percorso di rigenerazione urbana e poli attrattori di sviluppo e di crescita sia per il quartiere e i suoi residenti sia per l’intera città. Per questo desidero ringraziare gli uffici che hanno lavorato con diligenza e impegno, raccogliendo negli ultimi mesi i frutti di un grande lavoro di programmazione, definizione e progettazione su cui l’amministrazione comunale ha compiuto un enorme sforzo”.