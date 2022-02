Pioggia, vento forte e neve in collina: weekend di Carnevale con il maltempo sulla Puglia

Sarà un weekend di Carnevale all'insegna del maltempo in Puglia. Una perturbazione di "stampo invernale, anche severa", interesserà infatti tutta la nostra regione fino all'inizio della nostra settimana: queste le previsioni di Carlo Migliore, esperto di 3bmeteo.com.

Sono "attesi fin da sabato rovesci, temporali con anche grandine e nevicate che potranno cadere sia sul Gargano che sull'Appennino e le Murge fino a quote collinari. Tutta l'evoluzione sarà accompagnata da venti forti burrascosi con mari agitati e mareggiate lungo la costa".

Per quanto riguarda nello specifico il territorio di Bari, "opo un venerdì soleggiato, il sabato sarà caratterizzato da un rapido peggioramento delle condizioni del tempo nella seconda parte della giornata con prime piogge dal pomeriggio e temporali in serata, il maltempo continuerà anche nella notte con rovesci e temporali, talora anche accompagnati da grandinate e anche la domenica sarà caratterizzata da rovesci e temporali localmente intensi. La neve cadrà sulle Murge a quote superiori ai 500-550m. Una maggiore variabilità con rovesci più intermittenti è prevista per la giornata di lunedì. Temperature in diminuzione con massime non superiori agli 11°C sabato e 12°C domenica, minime anche sotto ai 7°C. Venti fino a forti settentrionali con raffiche fino a 70-80km/h. Mare fino ad agitato con mareggiate lungo la costa".