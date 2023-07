I residenti costretti a raccogliere i liquami, la denuncia dal quartiere Carbonara: "In alcune strade manca la fogna nera"

"È scandaloso che nel 2023 vi siano ancora nostri concittadini senza tronco di fogna nera nelle proprie abitazioni: la civile Bari, meta di migliaia di turisti, icona di bellezza nella cinematografia, nella cultura, in alcune strade del quartiere Carbonara vive il dramma di interi nuclei familiari in cui non si sa dove sversare i liquami e allora si raccolgono, nella migliore delle ipotesi, in vasche imhoff da ripulire 2 volte l’anno". Sono queste le parole del consigliere regionale della Lega, Fabio Romito, che questa mattina, insieme alla consigliera del 4° municipio, Mariella Abbinate, ha incontrato i residenti in due stradine (vico Quaranta III e IV) dove alcuni nuclei familiari sono sprovvisti di fogna nera.

La mancanza dell'impianto di fogna nera, in alcune zone del quartiere Carbonara, è un problema rimasto insoluto da circa 30 anni. "La consigliera Abbinante ha raccolto le istanze di queste persone che ancora nel 2023 vivono come secoli fa - sottolinea Romito in una nota - Non è immaginabile tutto questo, non siamo in una zona di campagna deserta e desolata, ma in piena città. Bisogna immediatamente mettersi a disposizione della collettività per capire, tra Comune e Aqp, per quale motivo ancora oggi questa gente non abbia ancora risposte"

"Adesso bisogna effettuare un accesso agli atti - conclude il consigliere regionale - per verificare l’iter procedurale di questi lavori, e intensificare l’attività politica per accelerare la realizzazione di questa fondamentale opera pubblica".