Muore a 84 anni il gioielliere Mario Mossa, punto di riferimento del lusso e dello stile a Bari

Lutto nel mondo del commercio barese: è morto a 84 anni Mario Mossa, gioielliere di grande prestigio esponente di una famiglia di grande tradizione nel settore, aprendo l'iconico punto vendita di via Sparano, nel centro della via più importante per lo shopping di Bari.

Negli anni settanta, si legge sulla biografia della pagina facebook dell'attività, Mario Mossa prende le redini dell'attività familiare, innova, introduce l'orologeria, intuendone gli sviluppi futuri, diventa esperto di Icone Russe e fa crescere la storica gioielleria di famiglia fino ad arrivare alla configurazione attuale con punti vendita a Bari e a Lecce. In seguito la presenza di Ada, sua moglie, ha contribuito in maniera significativa a rafforzare la reputazione di un’azienda che oggi è uno dei riferimenti più apprezzati nel settore orafo e orologiero Italiano. I funerali di Mario Mossa si svolgeranno lunedì pomeriggio nella chiesa di San Ferdinando a Bari.