Giornata in ricordo delle vittime delle foibe, a Bari intitolata piazzetta a Norma Cossetto

In occasione del Giorno del ricordo dei martiri delle foibe, questa mattina a Bari, nel Villaggio Trieste è stata inaugurata una piazzetta a Norma Cossetto, medaglia d'oro al Merito Civile.

La giornata ha visto anche la deposizione di una corona d'alloro in largo Policarpo, nel quartiere a pochi passi dalla Fiera del Levante dove da oltre 60 anni vivono le famiglie dei profughi della Seconda Guerra Mondiale provenienti dall’Istria, da Fiume, dalla Dalmazia, dai Balcani, dalla Romania, dalla Grecia, dalle isole dell’Egeo, dall’Africa e dagli Abruzzi.

“Oggi ricordiamo i martiri delle foibe: donne e uomini uccisi in nome di un furore ideologico che non ammette giustificazioni e che tutti noi abbiamo il dovere di condannare - ha detto l'assessore cittadino Vito Lacoppola -. La lunga scia di sangue e violenza che ha attraversato il nostro Paese e l’Europa intera nella prima metà del Novecento ha segnato in maniera indelebile la storia, con pagine di orrore che ancora interrogano le nostre coscienze. Per questo, ogni anno, è importante rendere omaggio alle vittime delle foibe e ai loro familiari: per risarcirli almeno del diritto al ricordo, consapevoli che la memoria è un atto indispensabile perché la storia non torni a ripetersi uguale a se stessa".