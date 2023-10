Da Al-Qaeda ad Hamas: a Bari parte il Master Uniba sulla prevenzione del terrorismo internazionale

Le iscrizioni per la selezione di ammissione saranno aperte fino al prossimo 19 ottobre. Al via la nuova edizione del Master dell’Università di Bari Aldo Moro sulla prevenzione del terrorismo internazionale, coordinato dalla professoressa Laura Sabrina Martucci.

Il percorso formativo analizzerà tutti gli aspetti e le dinamiche legate al terrorismo, dallo Stato Islamico ad al-Qaeda e alle loro propaggini regionali in tutto il mondo, alla guerra in Israele scatenata da Hamas. Sarà inquadrato il ruolo dell’Iran e degli Hezbollah, della Jihad Islamica e delle Brigate del martire Izz al-D?n al-Qass?m. Nel corso saranno prese in esame le fonti di finanziamento al terrorismo internazionale, lo Human Traffiking e le minacce all' Europa, la cybersecurity e le azioni di intelligence.

Il Master esprime l’expertise dell’Ateneo, primo in Italia ad avviare un master in questo settore e a redigere e sperimentare un programma di deradicalizzazione nato in collaborazione con Digos e Procura antiterrorismo. Il Master si prefigge di formare esperti in prevenzione del terrorismo, della radicalizzazione eversiva e nelle tecniche e programmi di deradicalizzazione, padroneggiando metodi e tecniche di analisi e intervento attraverso un approccio multidisciplinare, teorico-pratico: giuridico, strategico, informatico, psicologico-sociale e mediatico.

Il Master si svolgerà on-line, in diretta distance learning, su Piattaforma Teams e anche in presenza. Le lezioni comprendono laboratori, seminari e workshop, sessioni di co-working e world café,simulazioni pratiche. Si alterneranno alla docenza oltre 50 relatori, tra cui: accademici, operatori delle Forze dell’Ordine, Esperti operativi internazionali delle aree regionali centro e nord africane, Medio Oriente e Paesi arabi, testimoni, familiari e vittime di atti di terrorismo internazionale dagli attentati al London Bridge a quelli di Charlie Hebdo; ex minori e donne radicalizzati fuggiti dall’Afganistan; magistrati; giornalisti; referenti, studiosi ed esperti componenti delle Comunità islamiche; operatori dei centri di deradicalizzazione.

I corsisti avranno a disposizione una piattaforma e-learning che conterrà le lezioni videoregistrate e una biblioteca con letteratura in open access, sezioni di documentazione, slide delle lezioni, archivio dati e documenti.