Medimex 2022 a Bari, concerto dei Chemical Brothers sul lungomare Fiera: tutti i divieti e il piano bus

Comune, Amtab e Polizia Locale hanno predisposto un piano traffico e bus in vista del Medimex 2022, il festival musicale in programma a Bari dal 13 al 15 luglio prossimi, con il concerto dei Chemical Brothers in programma il 14 sulla rotonda di fronte l'ingresso Monumentale della Fiera del Levante.

Di seguito i divieti previsti:

Fino alle ore 20.00 del giorno 13 luglio 2022 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il DIVIETO DI FERMATA su lungomareImp. Augusto, lato terra, tratto compreso tra via Genovese e il piazzale IV Novembre

Fino alle ore 20.00 del giorno 20 luglio 2022 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il DIVIETO DI FERMATA sulla via Cognetti, lato destro nel senso di marcia, tratto tra il civico 52 ed il civico 60

Dalle ore 5.00 di questa mattina alle ore 24.00 del giorno 16 luglio 2022 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il DIVIETO DI FERMATA sul piazzale Vittorio Emanuele III

Dalle ore 5.00 del giorno 8 luglio 2022 alle ore 24.00 del giorno 16 luglio 2022 e, comunque, fino al termine delle esigenze:

è istituito il DIVIETO DI FERMATA su via P. Pinto, ambo i lati, tratto compreso tra lungomare Starita e l’ingresso pedonale dell’ex sede di Eataly

è istituito il DIVIETO DI CIRCOLAZIONE su via P. Pinto, tratto compreso tra lungomare Starita e l’ingresso pedonale dell’ex sede di Eataly

è istituito il SENSO UNICO DI MARCIA su via P. Pinto, tratto compreso tra l’ingresso pedonale dell’ex sede di Eataly e il lungomare Starita con direzione di marcia in direzione del lungomare Starita, per mt. 4,00 di carreggiata lato terra, purché non siano posizionati allestimenti che creino pregiudizio per il transito veicolare, eccetto per i giorni 11, 13, 14, 15 e 16 luglio 2022, giornate nelle quali la carreggiata sarà completamente interdetta al transito veicolare

stituito il DIVIETO DI TRANSITO ai veicoli con portata superiore a t. 3,5 sul lungomare Starita, via Adriatico, via P. Pinto e via U. Giordano, ECCETTO i mezzi al servizio del Teatro Pubblico Pugliese / MEDIMEX e agli autobus di linea urbani dell’AMTAB S.p.A. nei giorni consentiti

Dalle ore 5.00 del giorno 9 luglio 2022 alle ore 19.00 del giorno 17 luglio 2022 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il DIVIETO DI FERMATA sulla via Nicolai, lato sinistro nel senso di marcia, tratto compreso tra il fronte del civico 43 ed il fronte del civico 55

Il giorno 11 luglio 2022, dalle ore 7.00 alle ore 15.00 e dalle ore 6.00 del giorno 13 luglio 2022 alle ore 15.00 del giorno 16 luglio 2022 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è SOSPESA la prescrizione prevista dal punto IV. comma 3. e pertanto è istituito il DIVIETO DI TRANSITO su via P. Pinto

Dalle ore 00.01 del giorno 13 luglio 2022 alle ore 06.00 del giorno 16 luglio 2022 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il DIVIETO DI FERMATA sul lungomare A. di Crollalanza, lato antistante largo Adua, per un tratto di mt. 30 a partire dall’attraversamento pedonale antistante il civ. 5 in direzione della piazza Diaz

Dalle ore 5.00 del giorno 13 luglio 2022 alle ore 15.00 del giorno 15 luglio 2022 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il DIVIETO DI FERMATA su via U. Giordano, lato mare, per un tratto di mt. 25 compreso tra l’entrata e l’uscita dell’ex parcheggio di Eataly

Dalle ore 2.00 del giorno 14 luglio 2022 alle ore 06.00 del giorno 15 luglio 2022 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il DIVIETO DI FERMATA su via U. Giordano, ambo i lati, tratto compreso tra via G. Verdi e l’ingresso pedonale dell’ex sede di Eataly

Dalle ore 6.00 del giorno 14 luglio 2022 alle ore 15.00 del giorno 15 luglio 2022 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il DIVIETO DI TRANSITO su via U. Giordano, tratto compreso tra via G. Verdi e l’ingresso pedonale dell’ex sede di Eataly

Il giorno 14 luglio 2022:

dalle ore 8.00 alle ore 24.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il DIVIETO DI FERMATA sulle seguenti strade e piazze:

via Adriatico

via Verdi, esclusivamente per tutta l’area di sosta antistante i civici 52/B e 54, eccetto i veicoli a servizio di persone con capacità motorie sensibilmente ridotte munite di regolare contrassegno per disabili ex art. 188 C.d.S.

piazzale V. Triggiani, eccetto per i mezzi AMTAB e gli stalli di sosta contrassegnati

dalle ore 14.00 alle ore 24.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito l’obbligo di DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA (fig. II 80/c art. 122) su via Adriatico in prossimità dell’intersezione con la via Mogadiscio per i veicoli che provengono dal lungomare Starita (lato CUS BARI)

dalle ore 14.00 alle ore 24.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il DIVIETO DI TRANSITO sulle seguenti strade:

lungomare Starita, tratto compreso tra via Marconi e via Adriatico

via Skanderbeg Castriota, tratto compreso tra via Marconi e il lungomare Starita

via Adriatico, tratto compreso tra via Marconi e il lungomare Starita

Dal giorno 7 luglio 2022 al giorno 16 luglio 2022, per la collocazione della occupazione di suolo pubblico sospesa dal competente Municipio 3 per il piazzale Vittorio Emanuele III, si autorizza la sosta della stessa occupazione sulla via Pasquale Del Prete, adiacente l’ingresso del Campo Sportivo (segnaletica mobile di divieto a cura dell’assegnatario del posteggio)

Dalle ore 5.00 del giorno 29 agosto 2022 alle ore 20.00 del giorno 30 agosto 2022 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il DIVIETO DI FERMATA su lungomare Imp. Augusto, lato terra, tratto compreso tra via Genovese e il piazzale IV Novembre

Con riferimento all’ordinanza della Polizia locale, per consentire l’allestimento del palco in occasione dell’evento Medimex 2022 - International Festival & Music Conference, da venerdì 8 luglio a domenica 10 luglio, i bus delle linee 2/, 22, 27, 42 e 53 effettueranno le seguenti variazioni di percorso:

Linea 2/

in direzione Via Mimmo Conenna (S. Anna): i bus effettueranno il percorso ordinario

in direzione Piscine Comunali: i bus giunti in corso Vittorio Veneto, svolteranno a sinistra

per viale Orlando, via Portoghese, via Di Maratona, Piscine Comunali

Linea 22

in direzione via Torre di Mizzo: i bus effettueranno il percorso ordinario

in direzione Piscine Comunali: i bus giunti in viale Orlando, svolteranno a sinistra per viale Orlando, via Portoghese, via Di Maratona, via Verdi con ripresa del percorso ordinario

Linea 27

in direzione via Camillo Rosalba (Parco Domingo): i bus effettueranno il percorso ordinario

in direzione Piscine Comunali: i bus giunti in corso Vittorio Veneto, svolteranno a sinistra per viale Orlando, via Portoghese, via Di Maratona, Piscine Comunali

Linea 42

in direzione area di sosta “Pane e Pomodoro”: i bus effettueranno il percorso ordinario

in direzione Piscine Comunali: i bus giunti in corso Vittorio Veneto, svolteranno a sinistra per viale Orlando, via Portoghese, via Di Maratona, Piscine Comunali

Linea 53

in direzione Via De Blasio (S. Paolo): i bus giunti in viale Orlando, svolteranno a sinistra

per corso Vittorio Veneto, effettueranno l’inversione di marcia impegnando il piazzale Triggiani (ingresso orientale fiera), corso Vittorio Veneto, viale Orlando, via Portoghese, via Di Maratona, via Verdi con ripresa del percorso ordinario

In direzione Piazza Moro: i bus effettueranno il percorso ordinario.