Mercati aperti per le feste, oggi l'ultimo appuntamento: bancarelle in via De Ribera

Sesta e ultima apertura straordinaria dei mercati settimanali per le festività natalizie a Bari. L'appuntamento di oggi, giorno dell'Epifania, è al quartiere San Paolo. Bancarelle 'aperte', dunque, per il mercato di via De Ribera, che si svolgerà dalle ore 8 alle 13.

Si conclude così il calendario delle aperture festive dei mercati concordato dall'assessorato allo Sviluppo Economico con le organizzazioni sindacali di categoria. Un'iniziativa che si rinnova già da qualche anno confermando il suo successo e il gradimento da parte dei baresi.