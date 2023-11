Nel mercato di via Amendola uno spazio dedicato ai prodotti contadini: due offerte per il bando del Comune

Trasformare il mercato coperto di via Amendola nella 'casa' dei prodotti contadini e a km 0. Sono due le offerte pervenute alla scadenza dell'avviso di manifestazione di interesse per la concessione dell'immobile pubblicato dal Comune di Bari. Le proposte sono state presentate da Buono&Bio Srl e dalla RTI Mercato contadino di Bari.

Tali manifestazioni di interesse saranno ora esaminate dagli uffici comunali preposti per verificare il possesso dei requisiti previsti dall'avviso da parte dei proponenti: in caso di esito positivo sarà loro richiesto di formulare un progetto di gestione che sarà poi valutato da una commissione appositamente nominata dal Comune di Bari.

“Guardiamo con favore all’interesse da parte di operatori locali del settore agricolo e agro-alimentare alla gestione del Mercato Contadino di San Pasquale - commenta l’assessora allo Sviluppo economico Carla Palone -, un mercato agricolo a vendita diretta che l'amministrazione vuole avviare in via sperimentale negli spazi attualmente inutilizzati dell'ex mercato di via Amendola. Ringrazio gli operatori per l'interesse dimostrato, a riprova della crescita di nuove sensibilità economiche ed ecologiche, ispirate ai principi di prossimità e sostenibilità, che vogliamo trovino casa nella nostra città”.

"Attraverso questo avviso di concessione - ricordao in una nota Palazzo di Città - l’amministrazione comunale intende valorizzare a scopi commerciali, ecologici, sociali e culturali un immobile comunale attualmente dismesso, favorendo l’incremento della vendita diretta e il consumo di prodotti agricoli e agro-alimentari a chilometro zero, stagionali e biologici e promuovendo al contempo la corretta alimentazione, la lotta allo spreco alimentare e le buone pratiche per il recupero delle eccedenze".