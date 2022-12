Week end con il rischio maltempo su Bari e provincia, i meteorologi: "Piovaschi fra sabato e domenica"

Sarà l'ennesimo week end con il rischio pioggia su Bari e provincia. L'esperto Andrea Bonina su 3Bmeteo indica l'attenuazione, in serata, dei rovesci che hanno interessato le ore pomeridiane di questo venerdì. Le previsioni per le successive 48 ore, però, devono fare ancora i conti con "umide correnti in quota dai sudoccidentali, foriere di nuvolosità medio-alta e di fugaci piovaschi tra sabato e domenica".

Sabato, in particolare, potrebbero verificarsi piogge nel pomeriggio. Le precipitazioni dovrebbero abbandonare momentaneamente il Barese nella serata, per poi tornare a fare capolino domenica mattina con debole intensità. Nel pomeriggio domenicale i meteorologi di 3Bmeteo prevedono rasserenamenti, con cieli stellati durante la sera. Sarà però il preludio ad un inizio settimana accompagnato ancora da temporali pomeridiani, previsti per la giornata di lunedì 12 dicembre. Le temperature massime dovrebbero toccare i 19 gradi, le minime non dovrebbero scendere sotto i 12.