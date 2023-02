Il sole accompagna il fine settimana a Bari: nelle prossime 48 ore temperature in risalita

Sarà un week enda ll'insegna del bel tempo su Bari. Secondo l'esperto Andrea Bonina di 3Bmeteo, il sabato barese sarà caratterizzato da ampie schiarite alternate a temporanei annuvolamenti, improduttivi e di breve durata. Le temprature molto rigide degli scorsi giorni, lasceranno spazio ad una risalita dei valori che torneranno nella media stagionale.

Domenica cieli in prevalenza poco nuvolosi, variabili nelle ore centrali della giornata, ma non sono previste piogge. Le massime toccheranno oggi i 12 gradi, domani la colonnina di mercurio oscillerà fra gli 8 gradi di minima e i 13 di massima. L'unica insidia climatica prevista per domenica è rappresentata dal venti teso, sia al mattino che nel pomeriggio. Le correnti proverranno da Ovest-Nordovest nelle prime ore della giornata e da Nord nel pomeriggio.