In Puglia ancora vento, freddo e pioggia: nuovo peggioramento a metà settimana, giù le temperature

Freddo, vento e pioggia anche in questa settimana su Bari e la Puglia: sono queste le previsioni di 3bmeteo.com per i prossimi giorni.

Correnti decisamente più fredde ed una spiccata variabilità stanno interessando ormai da giorni il Sud Italia. "Sulla Puglia anche in questa settimana si continuerà a restare in un contesto meteo caratterizzato da correnti fredde di origine scandinava. Un nuovo impulso d’aria decisamente fredda porterà tra mercoledì sera e giovedì un aumento delle nubi, con delle piogge e rovesci sparsi anche a carattere grandinigeno, specie sul Salento. Il resto della settimana, weekend compreso, continuerà sotto il dominio di burrascosi venti di Tramontana fino a 70-80 km/h ma le giornate saranno più stabili. Farà decisamente freddo per il periodo e le temperature subiranno un ulteriore calo", spiega l'esperto di 3bmeteo, Federico Brescia.

Per quanto riguarda nello specifico Bari città, "le condizioni meteo sul capoluogo pugliese sono previste nuovamente in peggioramento tra mercoledì sera e giovedì. Questo a causa di un nuovo freddo impulso scandinavo che porterà un aumento delle nubi e locali rovesci anche a carattere grandinigeno. Il resto della settimana continuerà in compagnia di freddi venti di Tramontana. Attenzione alle raffiche che tra giovedì sera e sabato potranno toccare i 70-75km/h. Il tempo però tenderà a migliorare risultando decisamente più stabile e asciutto, sebbene non mancherà qualche annuvolamento e sgocciolio improvviso. Clima freddo, temperature abbondantemente sotto la media del periodo e in ulteriore calo, massime comprese tra 15 e 18".

