Meteo, dopo i temporali settimana di sereno su Bari e provincia: temperature minime in leggero calo

Le previsioni di 3bmeteo.com per la settimana dal 13 al 19 settembre, dove nei momenti più freddi si toccheranno i 20 gradi. Domenica a rischio temporali

Dopo la domenica di pioggia, tornerà il bel tempo sulla Bari e provincia. Le previsioni di 3bmeteo.com mostrano una settimana di meteo sereno dal 13 al 19 settembre, con un leggero rischio di pioggia nella giornata di domenica. Forti variazioni anche delle temperature, che oscilleranno tra i 20 e i 31 gradi, con la giornata di giovedì 16 settembre che si attesta come la più calda della settimana. Temperature quindi ancora pienamente autunnali, in leggero calo - soprattutto nelle minime - rispetto alla scorsa settimana.

Vediamo ora nel dettaglio le previsioni di lunedì 13 settembre di 3bmeteo:

A Bari domani bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3529m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Nel settore climatico Terra di Bari

LUNEDI': cielo sereno o poco nuvoloso tra Puglia, Basilicata e Molise, salvo annuvolamenti pomeridiani sull'Appennino Lucano con locali piovaschi. Temperature in aumento. Venti deboli occidentali; Zero termico nell'intorno di 3400 metri. Mare poco mosso.