Il governatore Michele Emiliano diventa nonno di un maschietto: "E' arrivato Enea, gioia infinita"

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, è diventato nonno di un maschietto. A dare la lieta notizia è stato il capo di gabinetto del governatore, Claudio Stefanazzi, nel corso del convegno "#RestartPuglia. Sfide e priorità per il rilancio dell'economia regionale", organizzato dall'istituto per la competitività I-Com. Lo riporta l'agenzia Dire.

"Vi porto i saluti del presidente Emiliano che non può partecipare a questo splendido convegno perché è diventato nonno ed è in ospedale con suo figlio e sua nuora" ha affermato Stefanazzi.

Il governatore, in un successivo messaggio su facebook ha ringraziato tutti coloro che si sono congratulati con lui in queste ore: "Grazie di cuore a tutte e a tutti - dice - per i messaggi di auguri e di affetto che state mandando a me, alla mia famiglia, e soprattuto a Giovanni e Federica per la nascita del piccolo Enea. Diventare nonno per la prima volta è veramente una gioia infinita".