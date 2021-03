Mimose negli ospedali baresi, l'omaggio della Asl Bari per le donne impegnate in corsia: "A loro il ringraziamento di tutti"

Un piccolo omaggio floreale, "un simbolo dai tanti significati": un modo per dire 'grazie', ma anche per riflettere su uguaglianza di genere e pari opportunità. Le mimose arrivano in corsa negli ospedali di Bari San Paolo, Altamura e Putignano: l'iniziativa è stata promossa dal Comitato Unico di Garanzia della Asl Bari in occasione della Giornata internazionale della donna che ricorre l'8 marzo.

Un "omaggio alle donne ovunque siano impegnate" - è spiegato sulla pagina Fb della Asl Bari - ma anche "una dedica speciale, attualissima, alle donne al lavoro ogni giorno nei reparti Covid". "A loro - conclude il messaggio - assieme alle mimose gialle, vanno il riconoscimento e ringraziamento di tutti, donne e uomini".

(foto Fb Asl Bari)