Dal sostegno psicologico all'orientamento al lavoro: nel centro commerciale Santa Caterina uno sportello per i cittadini, nasce 'La Bussola'

Uno spazio aperto all’interno del Centro Commerciale Mongolfiera di Bari Santa Caterina fornirà gratuitamente per tutto il 2021, servizi di pubblica utilità: dal counseling psicologico per le famiglie all’assistenza fiscale, dall’orientamento lavorativo al supporto al cittadino facendo rete con Associazioni di volontariato del territorio

In un momento storico caratterizzato da profonda incertezza economica, disorientamento sociale e di?coltà emotive, molte persone spaventate dagli e?etti della pandemia, cercano opportunità di confronto e supporto. Per o?rire un contributo concreto al territorio e alle persone più vulnerabili, il Centro Commerciale Mongol?era di Bari Santa Caterina, considerato un punto di riferimento per la città di Bari e l’area metropolitana, ospiterà un’area aperta destinata alla fruizione gratuita di una serie di servizi dedicati al benessere della persona e alle famiglie.

Il nuovo progetto denominato “La Bussola” nell’ambito del Centro Servizi Santa Caterina, collocato al piano superiore del centro commerciale, a partire dal 12 aprile e ?no alla ?ne dell’anno, sarà uno spazio aperto quotidianamente per fornire agli utenti, nel pieno rispetto della riservatezza, alcuni servizi di pubblica utilità come: uno sportello di ascolto psicologico per l’età evolutiva, gli adulti e le famiglie, in collaborazione con l’Ordine degli Psicologi della Puglia; assistenza ?scale a cura di Epaca-Coldiretti; orientamento lavorativo (preparazione a colloquio di selezione, creazione e revisione CV, ecc.) in partnership con Forma Mentis Agenzia per il lavoro.

“La Bussola”, inoltre, diventerà un punto di incontro per il volontariato e il supporto al cittadino, grazie alla collaborazione con il Centro di Servizio al Volontariato San Nicola: dall’organizzazione di "match al buio" per favorire l'incontro tra associazioni di volontariato e aspiranti volontari, alle campagne di sensibilizzazione per la donazione del sangue; la programmazione mensile di attività promosse da associazioni di volontariato baresi che si occupano di sostegno alla povertà (raccolta fondi e beni di prima necessità), disabilità, terza età, tutela degli animali e dell'ambiente, diritti ecc.

Per accedere allo sportello del Centro Servizi è possibile prenotare un appuntamento online sul sito del Centro Commerciale (www.labussola.mongol?erasantacaterina.it), attraverso i canali social oppure direttamente presso il centro negli orari di apertura. Le consulenze si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, evitando code e qualsiasi forma di assembramento.

«Il Centro Commerciale non è più da considerarsi come un semplice spazio destinato alla vendita di prodotti e servizi, ma sempre di più come un luogo da vivere nella quotidianità e nel tempo libero, parte integrante del territorio – spiega Silvia Di Trani, Shopping Centre Manager – Per questo motivo, il Centro Commerciale Mongol?era di Bari Santa Caterina ha scelto di fare la propria parte e contribuire con responsabilità a sostenere alcuni bisogni della comunità in un momento così di?cile per l’economia, facendo rete con associazioni, enti e soggetti del territorio».

Il Centro Servizi Santa Caterina, che gode del partenariato dell’Ordine degli Psicologi, è realizzato in collaborazione con soggetti istituzionali come l’Ordine degli Psicologi della Puglia, Epaca-Coldiretti, Forma Mentis Agenzia per il Lavoro, e associazioni come il CSVC San Nicola, riferimento cittadino per le associazioni che si occupano di volontariato.

Alla presentazione hanno preso parte Carla Palone, Assessore alle Attività Produttive e al Mare del Comune di Bari, Francesca Bottalico, Assessore alla Città solidale e inclusiva del Comune di Bari, Giovanna Pontiggia, Vicepresidente Ordine psicologi Puglia, Rosa Franco, Presidente Centro di Servizio al Volontariato San Nicola, Luigi Maselli, Direttore Distretto Puglia-Basilicata – Calabria FMTS Group, Antonella Massaro, Responsabile provinciale Epaca Coldiretti, Lorenzo Marzulli, Presidente Consiglio Zona soci Coop Alleanza 3.0, Sonia Coppolaro, Head of Marketing Communication Svicom.