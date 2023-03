I campetti sportivi di Mungivacca "chiusi da troppi anni". Il Comune ci riprova con un nuovo bando

Completati da anni, chiusi da troppo tempo e ormai vittima dell'incuria: il quartiere Mungivacca di Bari attende l'utilizzo dei campi sportivi adiacenti al giardino Princigalli, in via Ignazio Lojacono, dove catene e lucchetti rendono inaccessibili aree dove praticare calcio, basket e volley. Una vicenda segnalata dai cittadini del rione e dal consigliere comunale del M5S, Italo Carelli, nel corso di un Question Time in aula Dalfino.

La struttura è bloccata ormai dal 2019: il Comune aveva assegnato, non senza difficoltà e altre procedure non andate a segno, la gestione delle aree tramite un bando. In quattro anni, tenendo anche conto dei problemi legati alla pandemia e dei conseguenti ritardi, tutto sembra essersi arenato, con il rammarico dei residenti che vorrebbero delle strutture utilizzabili per il tempo libero e lo sport nell'unico giardino pubblico del quartiere.

"La questione - dice Italo Carelli - non riguarda solo l'inutilizzo dei campi ma proprio il pericolo che possa esserci se qualcuno dovesse scavalcare ed entrare nell'area. Penso soprattutto ai ragazzini". Il Comune ha risposto all'appello, spiegando le prossime mosse: "Gli uffici comunali - spiega l'assessore cittadino al Patrimonio, Vito Lacoppola - hanno avviato le procedure di revoca delola concessione, viste le inadempienze. Nei prossimi mesi faremo un ulteriore tentativo con un'altra procedura pubblica, sperando che vada a buon fine. Da parte dell'Amministrazione continua l'impegno per valorizzare il Patrimonio comunale attraverso procedure competitive ad evidenza pubblica che a volte possono avere anche esito negativo ma ci garantiscono trasparenza e legalità".

Una soluzione che soddisfa in parte il M5S: "Perchè si è perso così tanto tempo? - rimarca Carelli - E' necessario intervenire al più presto, in un contesto che ha comunque bisogno di maggiore manutenzione. I residenti - aggiunge - segnalano spesso anche degrado e incuria nello stesso giardino Princigalli, per una situazione che è diventata oramai insostenibile".