Piccole artiste all'opera per parco Gargasole: un murale fiorito colora il giardino

Un'esplosione di fiori e di colori, per rappresentare la bellezza della natura e della primavera. Parco Gargasole si arrichisce di un nuovo murale. A realizzarlo, le piccole artiste di Artesana, associazione culturale artistica che organizza laboratori di pittura rivolti a bambini. Guidate dall'artista Daniela Sersale, alcune bambine dell'associazione hanno dato vita all'opera.

"Quest'opera è stata realizzata da loro, compresa la bozza - si legge sulla pagina di Artesana - L'idea è quella di far vedere un prato o la campagna pugliese dalla prospettiva di un insetto. Sono stati inseriti fiori spontanei della flora pugliese come papaveri, malva, asfodelo, cardo mariano, borragine, camomilla, margherite e calendule. Ma non solo, nel Parco Gargasole crescono delle meravigliose orchidee spontanee e la lavanda, tra altri fiori, che abbiamo voluto rappresentare".

Intanto nella giornata di oggi, le attività di parco Gargasole continuano con "Piantiamo la scuola", e le iniziative a cura dell'associazione 'Le Meraviglie' e Ortocircuito.