Un murales dedicato alla biodiversità nel sottovia Duca degli Abruzzi di Bari: inaugurata l'opera di Retake firmata da Lespleen

Un murales dedicato alla 'Biodiversità' è stato inaugurato questa mattina nel sottovia Duca degli Abruzzi, a Bari. Si tratta della nuova iniziativa messa a punto da Retake Bari per recuperare, restituendoli al bello, alcune aree della città.

L'opera è stata realizzata dall'artista Lespleen: "Questa ragazza formidabile e simpaticissima - scrive Retake Bari su Facebook -, ormai londinese a tutti gli effetti ma di origini baresi ci ha conquistati. Il suo tocco artistico insieme alla velocità dettata dalla tecnica utilizzata , sono ipnotici. L’idea di rappresentare la 'biodiversità come ricchezza della vita' in una giungla urbana è nata per celebrare la giornata del suolo : oggi 5 dicembre. La scommessa era quella di mostrare una giungla non troppo dissimile da quelle equatoriali ma con animali che vivono nei nostri boschi. Ebbene Lespleen rappresentando ghiandaie,upupe, cinciallegre tra ulivi e carrubi è riuscita a mostrare tutti i colori fantastici della natura della nostra terra, la stessa che viene asfaltata e cementificata ad un ritmo impressionante. Fermiamo il consumo di suolo" conclude Retake Bari.