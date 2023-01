Nuova giostra e pavimentazione antitrauma sostituita: conclusi i lavori nell'area giochi di Torre Quetta

L'area giochi all'interno della spiaggia di Torre Quetta mostra il suo 'nuovo look'. A dare notizia della conclusione dei lavori di riqualificazione dello spazio per bambini è il presidente del Municipio I, Lorenzo Leonetti: "Questa manutenzione, finanziata dalla ripartizione Lavori Pubblici, è stata fortemente voluta dalle tante famiglie che frequentano assiduamente questo spazio urbano non solo d’estate"

L'intervento ha visto la sostituzione completa della pavimentazione antitrauma e del gioco a torre, con l'installazione di una struttura fatta "con materiali che resistono bene anche alla salsedine".

"Grazie alla condivisione con l'assessore Galasso della strategia riguardante la rigenerazione delle aree ludiche ed aggregative, nel Municipio 1 stiamo ottenendo tanti importanti risultati consapevoli che il percorso è ancora lungo. Le aree ludiche sono fondamentali, non solo per far divertire i nostri bambini, ma anche per permettere loro di sviluppare la creatività, socializzare e trascorrere del tempo all'area aperta", conclude Leonetti.