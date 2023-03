Nuova rotatoria in viale di Maratona, ok al progetto: "Più sicurezza e migliore distribuzione del traffico"

Un intervento dell'importo complessivo di 465mila euro, per realizzare una rotatoria tra via Francesco Portoghese, via Pietro Mascagni e viale di Maratona. Il progetto preliminare è stato approvato oggi dalla giunta comunale, su proposta dell'assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso. L'intervento "mira a garantire una più omogenea distribuzione dei flussi di traffico e al contempo una diminuzione della velocità in vista dell’intersezione a tutto vantaggio della sicurezza" e sarà finanziaro per circa 160mila euro da fondi del Piano nazionale sicurezza stradale - PNSS e, per la restante parte, nei fondi del civico bilancio. Si tratta di un intervento già inserito nel Piano triennale delle opere pubbliche, il cui progetto è stato aggiornato secondo il nuovo prezzario regionale.

“È una delibera strutturata per il passaggio al vaglio del Consiglio comunale, necessario per apportare la variante urbanistica, in quanto la rotatoria prevede l’utilizzo di spazi più ampi rispetto all’attuale sede stradale, e per apporre il vincolo preordinato all’esproprio di aree di proprietà privata interessate dall’intervento - commenta Giuseppe Galasso -. Dopo l’approvazione del Consiglio comunale seguirà una fase che prevede l’avvio delle procedure espropriative, l’acquisizione delle aree e contemporaneamente la redazione degli altri due livelli di progettazione per arrivare a una cantierizzazione dell’opera nel corso del prossimo anno. Finalmente potremo realizzare una rotatoria in corrispondenza di questo incrocio che, in base ai dati sull’incidentalità in possesso della Polizia locale, risulta particolarmente critico a causa dei numerosi sinistri registrati, anche per via dell’ampiezza delle strade che vi confluiscono e, quindi, dell’alta velocità delle auto in transito”.