Da Mungivacca a Santo Spirito, a Bari nuove aree per lo sport in sette parchi e giardini: ok al progetto

Nuovi 'punti per lo sport' in aree pubbliche, giardini e parchi della città: spazi da realizzare ex novo, o in alcuni casi da potenziare con l'installazione di nuovi attrezzi. E' quanto prevede il progetto approvato nei giorni scorsi dalla giunta comunale di Bari, su proposta dell’assessori ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso.

L'intervento, per un importo complessivo di 400mila euro, "si inserisce - ricorda il Comune - nella strategia costruita in questi anni dall'amministrazione comunale che, come noto, intende riqualificare alcuni spazi pubblici della città assegnando ad essi nuove funzioni e garantendo così in tutti i quartieri la presenza di luoghi dedicati al tempo libero in spazi attrezzati per la socializzazione. L'intervento è finalizzato ad accrescere la presenza di spazi in cui praticare sport all'aria aperta per favorire ulteriormente la frequentazione di luoghi pubblici da parte dei cittadini, che qui possono coniugare socialità e salute considerato che lo sport rappresenta una forte leva di aggregazione e inclusione sociale".

Le aree individuate sono distribuite in tutti i Municipi della città. “I nuovi punti per lo sport si affiancheranno ai numerosi interventi di greening, già cantierizzati o di prossima realizzazione, individuati in più quartieri della città d’intesa con il collega Galasso - commenta l’assessore allo Sport Pietro Petruzzelli -. Questi spazi pubblici dedicati all’attività fisica all’aperto sono i primi previsti dal nuovo accordo quadro da 5 milioni di euro, grazie al quale nei prossimi tre anni potremo dotare di attrezzature sportive e percorsi ginnici alcune aree diffuse in tutta la città, come già accaduto con i primi 14 playground cittadini. Alcuni di questi interventi andranno ad arricchire alcuni playground esistenti attraverso una diversificazione dell’offerta, come nel caso del sottoponte Adriatico, altri invece sono destinati a spazi già frequentati dagli sportivi ma privi di attrezzature idonee, come ad esempio il giardino Princigalli. Grande attenzione è stata riservata anche alle persone con disabilità in quanto molti dei nuovi attrezzi sono inclusivi e utilizzabili da tutti”.

Gli spazi individuati sono: l'area limitrofa al Palacarbonara, al quartiere Santa Rita: excercise bike, climber, butterfly, leg press; giardino Giacomo Princigalli a Mungivacca: percorso calistenico, foot reel, tavolo da ping pong; parco don Tonino Bello a Poggiofranco: foot reel with a seat, butterfly inclusive, climber, cross trainer, tavolo da ping pong, foot reel; pineta San Francesco a San Girolamo: rider, percorso calistenico, cross trainer, exercise bike, sit up bench, butterfly inclusive, tavolo da ping pong, foot reel; giardino don Cosimo Stellacci a Santo Spirito: climber, rider, cross trainer, butterfly inclusive; area sottoponte Adriatico al quartiere Libertà: climber, rider, cross trainer, butterfly, percorso calistenico; giardino Melvin Jones - Palese: tavolo da ping pong, tavolo da teqball.