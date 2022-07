Sale la richiesta per la 'quarta dose' anti Covid: aperto nuovo centro vaccinale a Triggiano

La crescente richiesta per la quarta dose di vaccino anti Covid ha spinto l'Asl di Bari ad attivare un altro ambulatorio straordinario a Triggiano. Il nuovo centro vaccinale si aggiunge, da oggi, ai tre aperti ieri nei quartieri Marconi, Japigia e Carbonara. Le vaccinazioni, infatti, sono aumentate del 70% nell'ultima settimana e ciò ha spinto l'Azienda Sanitaria Locale del capoluogo pugliese a rivedere le modalità di accesso alle strutture: per accedere agli hub attualmente attivi (Bari-Catino, Alberobello, Sammichele e Grumo Appula) non serve prenotare. Nei punti vaccinali degli uffici Sisp (Servizio Igiene e Sanità Pubblica) è richiesta, invece, la prenotazione tramite Cup (Centri Unici di Prenotazione) o portale regionale Lapugliativaccina.it.

A partire dal prossimo 18 luglio, gli over 60 in attesa di visita medica o esame diagnostico presso il Policlinico di Bari, potranno effettuare senza prenotazione la quarta dose del vaccino anti Covid. Le somministrazioni avverranno presso il Punto di vaccinazione dell'ospedale. Il nosocomio del capoluogo pugliese ha registrato, negli ultimi giorni, un'impennata di vaccinazioni con affluenza di pazienti raddoppiata rispetto al recente passato.

Negli ultimi 7 giorni si registra, dunque, una decisa impennata della campagna vaccinale: i dati settimanali indicano quasi 5mila somministrazioni, 4.003 sono 'second booster'. Nella settimana precedente le somministrazioni di 'quarta dose' si erano fermate a quota 2.925. L'ulteriore booster vaccinale viene erogato agli over 60 oltre che alle categorie vulnerabili per patologie. Nel complesso, la campagna vaccinale ha raggiunto quota 3.068.598 dosi erogate, di cui 1.122.947 prime dosi, 1.087.674 seconde, 826.813 terze e 31.164 quarte dosi.