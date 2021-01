A fine anno pronto l'ospedale di Monopoli, proseguono i lavori: "Servirà tutto il Sud-Barese"

La progettazione ha concepito il nuovo edificio come “un ospedale in un parco”, prestando particolare attenzione alla conservazione della vegetazione circostante e delle caratteristiche delle costruzioni rurali locali

Prosegue il cantiere per la realizzazione del nuovo ospedale di Monopoli-Fasano, il cui completamento è slittato a fine anno: la struttura ospiterà 299 posti letto e i cantieri sono ripresi dopo la sospensione imposta dall'emergenza sanitaria Covid-19

“Il nuovo ospedale del Sud est barese è un’opera strategica sia per la sua posizione a servizio di 260mila persone sia per il livello qualificato dei percorsi di cura e assistenza che potrà offrire – dichiara il presidente della Regione, Michele Emiliano – stiamo monitorando ogni fase della realizzazione del polo ospedaliero che segna una ulteriore tappa nel percorso di ammodernamento della sanità pugliese”.

“Il nuovo ospedale rappresenta il futuro dell’assistenza, dove la struttura diventa essa stessa organizzazione sanitaria – spiega il dg ASL Bari Antonio Sanguedolce – oggi non può esistere una assistenza sanitaria di eccellenza senza una struttura logisticamente avanzata, in quanto il modello assistenziale è strettamente connesso - sin dalle fasi di progettazione - alla organizzazione degli spazi”.

Le unità operative all’interno del nuovo polo ospedaliero sono state infatti progettate per intensità di cura, ossia sulla base di una organizzazione degli ambienti che supera la netta e consueta separazione dei reparti ma al contrario è orientata alla comunicazione e interazione degli stessi. Ad oggi sono in fase di conclusione le strutture in cemento armato. Sono invece in corso le lavorazioni architettoniche di chiusura dell’involucro e di tracciamento e posa dei profili degli spazi interni. Procedono in parallelo anche le attività che interessano le aree esterne. Lo step successivo riguarderà la realizzazione degli impianti meccanici, elettrici e speciali e delle partizioni interne a secco. A seguire rivestimento delle facciate, posa di massetti e pavimentazioni. Contemporaneamente, le attività inerenti i sottoservizi e il completamento della realizzazione delle aree esterne a servizio dell’ospedale.

La progettazione ha concepito il nuovo edificio come “un ospedale in un parco”, prestando particolare attenzione alla conservazione della vegetazione circostante e delle caratteristiche delle costruzioni rurali locali. Il censimento precedente alla costruzione, per esempio, ha permesso di individuare 247 ulivi e 4 carrubi monumentali incidenti con la sagoma dell’ospedale, per i quali è previsto l’espianto ed il successivo reimpianto nello stesso lotto La struttura disporrà di 299 posti letto sviluppati su tre livelli, 150 camere di degenza, 4 sale operatorie, parcheggio per 1150 posti auto, impianti fotovoltaici e potrà servire un bacino d'utenza di oltre 260mila persone. L’investimento per l’opera è pari a 114.300.000 euro, finanziati con fondi Cipe 2007-2013, Fesr2014-2020 e con altre risorse regionali.