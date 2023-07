Emergenza caldo, i medici di famiglia baresi: "Attendiamo convocazione da Regione o Asl per definire misure"

"I medici di famiglia offrono ovviamente tutta la loro disponibilità per supportare i pazienti e il sistema sanitario nel suo complesso nel fronteggiare l’emergenza caldo. Serve però un confronto per definire misure precise. Non basta dire ai medici di rispondere al telefono. Ci attendiamo quindi una convocazione a breve da parte della Regione o dalle Asl". Commenta con queste parole il segretario Fimmg Bari, Nicola Calabrese, le raccomandazioni inviate negli scorsi giorni dall’assessore regionale alla Sanità, Rocco Palese, e dal Direttore di Dipartimento, Vito Montanaro, ai Direttori generali delle Asl e alle organizzazioni sindacali dei medici per fronteggiare gli effetti delle ondate di calore.

La nota dell’assessorato, per quanto riguarda la medicina territoriale, parla di una generica sensibilizzazione delle figure professionali "consentendo l’attivazione di prestazioni di Adp (Assistenza Domiciliare Programmata) specifiche in aggiunta ai Piani assistenziali individuali". Inoltre, si invita sempre nella nota, "a garantire una puntuale risposta alle chiamate sui propri numeri telefonici messi a disposizione dell’utenza e se necessario ad ampliare le fasce orarie di studio".

"Non basta dire ai medici di famiglia di rispondere al telefono, tra l’altro conoscendo benissimo le difficoltà che sta affrontando la medicina primaria per il sovraccarico di lavoro - conclude il segretario barese della Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale - Serve invece affrontare strutturalmente il problema definendo protocolli e servizi di intervento che riescano veramente a dare risposte ai bisogni del paziente in difficoltà, senza intasare i pronto soccorso".