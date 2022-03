La richiesta della Fiera del Levante alla Regione: "Restituire i mq sottratti con l'ospedale Covid"

"Che fine farà l'ospedale in Fiera dovete chiederlo a chi decide. La Fiera chiede, come ha fatto dal primo minuto della pandemia e della requisizione, che i metri quadri che sono nella concessione in qualche modo le siano ridati": ad affermarlo è Alessandro Ambrosi, presidenza della Nuova Fiera del Levante di Bari, intervenuto a margine della conferenza di presentazione di 'Expolevante' in programma a Bari dal 21 al 25 aprile. Lo riporta l'agenzia Dire.

"Non è per noi importante che siano proprio quelli o altri, ma abbiamo bisogno dei metri quadri scritti nella concessione per portare avanti l'attività aziendale", ha aggiunto.