Proseguono i lavori per la realizzazione dell'ospedale di Monopoli e Fasano: Completata la struttura del blocco centrale

E' stata completata la struttura del blocco principale del nuovo ospedale di Monopoli e Fasano, i cui lavori dovrebbero terminare per la fine del 2021. A darne notizia è in una nota il consigliere regionale pugliese Fabiano Amati del Pd: "Da questo momento in poi si procederà con i lavori di rifinitura, peraltro già avviati - spiega. Si tratta di un momento che ci porta indietro di qualche anno e ci ricorda le difficoltà affrontate e i profeti di sventura che erano lì a dirci che questa opera non sarebbe stata mai realizzata. E invece oggi proprio dal cantiere del nuovo ospedale ho potuto osservare i grandi passi che sono stati compiuti e ho visto sventolare la bandiera d’Italia che celebra questo importante traguardo”.

"Certamente c’è ancora un bel po’ di strada da fare. Ora si procede con murature, partizioni interne, impermeabilizzazione, impianti, intonaci, ascensori e tutto ciò che serve per arrivare all’obiettivo finale: un ospedale tra Bari e Brindisi per curare anche le malattie gravi e tempo-dipendenti che non abbiamo mai potuto trattare in un raggio di circa 130 km, cioè il più grande attentato alla salute pubblica mai visto", conclude Amati.