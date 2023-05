Ospedale Monopoli - Fasano, ritardi nel cantiere: "Impossibile terminare i lavori entro luglio"

Rischia di slittare la conclusione del cantiere del nuovo ospedale fra Monopoli e Fasano. “Mancano 66 giorni al fine lavori e restano da eseguire 9 milioni di euro di lavori. Salvo credere ai miracoli, e sarò contento se ciò avvenisse, l’operazione mi sembra impossibile, sulla base dei dati e delle informazioni fornite dalla direzione lavori nel rapporto relativo al periodo 16 aprile - 15 maggio 2023. Diffido chiunque, dunque, dal vendere illusioni e di preoccuparsi piuttosto di predisporre i capitolati per l’acquisto degli arredi e attrezzature, ancora oggi colpevolmente non predisposti, così da trovarci pronti non appena gli 80milioni per questi acquisti saranno resi disponibili". Sono queste le parole con cui il presidente della Commissione regionale Bilancio e Programmazione, Fabiano Amati, ha commentato i presunti ritardi nel completamento della nuova struttura sanitaria che sorgerà fra Monopoli e Fasano

"Resto allibito - continua Amati in una nota - sulla decisione di sospendere le attività relative alla elisuperficie e stralciarli dalle lavorazioni: conosco i problemi ma la soluzione non è la sospensione e lo stralcio ma il maggior impegno e vigore. Il nuovo ospedale Monopoli - Fasano rientra nel programma di edilizia ospedaliera, avviato dal governo Vendola nel 2012. Dopo 11 anni mi risulta indigesto osservare ritardi e lassismo, perciò sono molto severo nell’esigere il rispetto dei tempi, rifiutandomi di partecipare a ogni iniziativa propagandistica, perché una condotta diversa equivarrebbe a mettere le dita nelle piaghe delle persone in attesa di una sanità moderna e all’avanguardia".