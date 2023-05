Una maschera per la città di Bari nata dalla creatività dei bambini della 'San Filippo Neri': ecco Pacchianella

Dallo studio del territorio alla creazione di una maschera allegorica per rappresentare la città di Bari. E' nata così Pacchianella, la figura ideata dagli alunni delle classi quinte dell'XI Circolo didattico San Filippo Neri.

Il progetto 'Maschere e territorio', avviato a gennaio scorso, è nato dalla collaborazione dell'istituto con l'associazione Work in Progress, nell'ambito delle attività promosse dal Centro Nazionale di Coordinamento delle Maschere Italiane. Attraverso un percorso interdisciplinare, avviato a gennaio scorso, i bambini hanno prima approfondito la conoscenza del territorio regionale e cittadino, elaborando poi un racconto da cui ha preso vita Pacchianella. Dopo aver descritto la maschera e la sua storia, gli alunni le hanno dato un volto attraverso i loro disegni, per arrivare poi alla realizzazione del costume del personaggio, che sarà presentato ufficialmente domani, 27 maggio, nel corso di un incontro ospitato dal cinema Splendor.

Ma chi è Pacchianella? "E' una maschera che unisce le tradizioni alla sua storia, in particolare a quella di San Nicola", racconta l'insegnante Maria Raffaella Migliore, coordinatrice del progetto. Pacchianella, si legge nella storia raccontata dai bambini della San Filippo Neri, ama "vestirsi con un lungo vestito metà bianco e metà rosso", ed è una "fanciulla piena di vita, amante della cucina". Con un carretto vende le sue bontà - come panzerotti e sgagliozze - in piazza del Ferrarese, dove un giorno si imbatte nei marinai che si stanno preparando all'impresa di Myra. Pacchianella li aiuta a suo modo, incoraggiandoli e rifornendoli di cibo, intrecciando così la sua storia con quella della città.

"Le nostre maestre - spiega a Baritoday il dirigente scolastico, Leonardo Castellana - stavano già sviluppando un lavoro di ricerca sul territorio, e hanno subito accolto la proposta dell'associazione Work in progress, che ha rappresentato un'occasione per sviluppare un aspetto creativo, facendo sì che gli alunni diventassero attori della ricerca stessa".

Pacchianella, intanto, è già entrata a far parte dell'Inventario Maschere storiche italiane, in attesa del suo 'debutto in società' che avverrà domani. Alla presentazione, parteciperanno, tra gli altri, l'assessora alle Politiche educative e giovanili del Comune di Bari, Paola Romano, il presidente del Municipio II, Gianlucio Smaldone, referenti dell'associazione Work in Progress e la dirigente scolastica del 2° Circolo Didattico 'Via Firenze' di Conversano, i cui alunni hanno ideato un'altra maschera, quella di Fumarella. Nel segno delle rispettive maschere, le due scuole hanno già avviato una sorta di 'gemellaggio', basato sullo scambio epistolare tra gli alunni. "Un'iniziativa che ha una grande utilità didattica", sottolinea il prof. Castellana. "Il nostro auspicio - conclude - è che questa iniziativa sia soltanto un primo passo che porterà la nostra Pacchianella a entrare in relazione con le altre maschere del territorio nazionale".