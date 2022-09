Lavori Aqp su corso Vittorio Emanuele a Palese, i commercianti: "Strada interrotta senza preavviso, così non si può lavorare"

Un cantiere apparso all'improvviso, che interrompe l'attività economica della principale via del quartiere Palese, a Bari. Un amaro colpo di scena per i commercianti di Corso Vittorio Emanuele che da circa 2 settimane hanno visto alcuni tratti della popolare via chiusi al traffico per alcuni lavori stradali. I titolari delle attività lamentano il mancato preavviso dell'interrotta viabilità: le loro imprese, già danneggiate dal 'caro bollette', hanno subito così un ulteriore colpo inaspettato.

"Le attività sono penalizzate da questo scempio - spiega il presidente dell'associazione 'Palese Futura', Sandro Petruzzelli che si è fatto portavoce del disagio di alcuni esercenti - stanno veramente affrontando grosse lacune, molti stanno addirittura pensando di chiudere".

In zona sono già attivi, da circa 2 mesi, dei lavori di ristrutturazione di un palazzina: ciò aveva causato disagi al traffico con la chiusura di un tratto di Corso Vittorio Emanuele nelle fasce orarie della mattina. "Da due settimane è stata bloccata la viabilità del tratto che parte dalle Poste, vicino alla Chiesa di San Michele Arcangelo, senza alcun preavviso, per lavori dell'Acquedotto Pugliese, riferiti al rifacimento della rete idrica - dichiara Petruzzelli - Inoltre, oggi, è stata effettuata la potatura degli alberi presenti nella via. I tanti lavori attivati contemporaneamente nella stessa strada, stanno penalizzando duramente i commercianti, ma anche i residenti"

Lo stop al passaggio delle auto sulla via principale di Palese, blocca l'intero quartiere. Commercianti e residenti sono esasperati dal mancato preavviso dei lavori: "Il cantiere attivato - conclude il presidente di 'Palese Futura' - oltre a penalizzare le attività economiche, complica anche la vita dei cittadini che vedono ridursi drasticamente le aree riservate al parcheggio. L'interruzione del Corso principale del quartiere costringe gli automobilisti a compiere un lungo giro per ritornare su via Nazionale, così ne risente la viabilità dell'intero quartiere".

"I lavori vanno eseguiti - precisa un esercente commerciale di Corso Vittorio Emanuele - ma devono essere preceduti da un preavviso che consenta di organizzarsi. Durante questi giorni è stata addirittura sospesa l'erogazione di acqua per alcune ore, senza che fossimo avvisati di ciò. Date le lunghe tempistiche dei cantieri, vorremmo chiedere un tavolo con le Istituzioni locali, per programmare al meglio un calendario degli interventi, in modo da poter gestire le nostre attività imprenditoriali già martoriate in questo periodo di crisi economica".

"Le operazioni in atto su Corso Vittorio Emanuele a Palese - precisano da Aqp - sono state concordate, programmate e decise tramite un'ordinanza del Comune. Sono stati apposti i cartelli per avvisare, almeno 48 ore prima, residenti e commercianti della zona. Proprio per evitare maggiori disagi, si è optato per una chiusura a tratti della strada, svolgendo così i lavori un pezzo alla volta. Gli interventi consentiranno una migliore gestione complessiva del servizio idrico della zona".