Nuovo segnalazione per la pantera nel Barese: "Avvistata nelle campagne tra Giovinazzo e Bitonto"

Un nuovo avvistamento della pantera nera nel Barese, questa volta a Giovinazzo. A darne notizia è il Comune: tutto sarebbe partito da una segnalazione arrivata da un cittadino residente a Palese che ieri mattina, intorno alle 11 mentre raccoglieva asparagi nelle campagne di Giovinazzo, verso Bitonto, in località ‘ Bile’ ha notato su un trullo, meglio noto come ‘pagliara’, tipica costruzione agreste pugliese usata dai contadini come deposito per gli attrezzi da lavoro, una pantera nera accovacciata sul tetto.

L'animale sarenne fuggito via prima che l'uomo riuscisse a recuperare il cellulare lasciato in macchina per scattare alcune foto. “Abbiamo ricevuto questa segnalazione che ovviamente è stata denunciata e verbalizzata al Comando della nostra Polizia Locale” dichiara il sindaco di Giovinazzo, Tommaso Depalma. “Visto che il luogo dell’avvistamento collega la mia città con quella di Bitonto, sono in stretto contatto anche con il mio collega, il sindaco Michele Abbaticchio. Invitiamo tutti alla massima cautela e attenzione, soprattutto chi va in campagna per lavoro o per hobby, nel frattempo abbiamo già segnalato l’accaduto alla Prefettura di Bari”.

(Immagine di repertorio)