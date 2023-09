Mattinata di 'clean up' a parco Perotti, volontari in azione: recuperate oltre due tonnellate di rifiuti

Due diversi appuntamenti, nel segno della cura per l'ambiente, e più di due tonnellate di rifiuti recuperate. Cittadini attivi in azione, questa mattina, a parco Perotti, per i due 'clean up' organizzati, rispettivamente, da Legambiente e Plastic Free Puglia. Armati di bustoni, guanti e buona volontà, i volontari hanno ripulito dai rifiuti l'area verde sul lungomare.

Le iniziative hanno visto il supporto di Amiu, che ha fornito i materiali e successivamente raccolto gli oltre 130 sacchi riempiti. "Amiu Puglia ha supportato queste due iniziative che hanno consentito di raccogliere rifiuti sia nella zona di Parco Perotti che in quella più vicina alla costa", ha dichiarato il presidente di Amiu Puglia, Paolo Pate, presente insieme al dg Antonello Antonicelli. "Attività nel corso delle quali non è stata raccolta solo plastica, ma sono stati raccolti anche materiali di ogni genere e tipo. Si stima una raccolta pari a più di due tonnellate di rifiuti che Amiu è intervenuta a recuperare" ha detto ancora Pate. "Amiu - ha aggiunto - è sempre al fianco dei cittadini e delle associazioni che organizzano eventi di sensibilizzazione, volti soprattutto ad aiutare la città a crescere dal punto di vista della civiltà e del rispetto del territorio, in particolare con i clean up, che l'azienda supporta sempre".

Un terzo clean up è ancora in programma, questo pomeriggio, a Santo Spirito, nei pressi del mercato ittico.