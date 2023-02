Parco della Rinascita nell'ex Fibronit a Japigia, Decaro: "Il progetto esecutivo sarà approvato a breve"

"In questi giorni è stata avviata la conferenza dei servizi preliminare sul progetto del Parco della Rinascita nell’area bonificata dove è stata abbattuta la ex Fibronit. A breve quindi il Comune riceverà tutti i pareri utili per poter approvare il progetto, che nel frattempo è stato adeguato alle linee guida del Pnrr, e indire la gara per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori". Lo ha annunciato il sindaco di Bari, Antonio Decaro, tramite un post pubblicato sulla sua pagina facebook.

"Si tratta di un’opera importante che la nostra città attende da anni e che è stata finanziata per un importo di 14.945.000 euro - ha sottolineato il primo cittadino del capoluogo pugliese - Alle famiglie che hanno perso un proprio caro negli anni in cui quella maledetta fabbrica era attiva non potremo restituire quelle persone. Ma certamente, realizzare lì, in uno spazio di oltre 75.000 metri quadri, un nuovo parco con aree dedicata ai bambini, allo sport, agli eventi e al tempo libero ci è sembrato il modo migliore per ricordare quelle persone e restituire vita a un luogo che per decenni ha parlato solo di morte".