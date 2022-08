Terminati i lavori al 'binario' Fse di Bari Centrale: nuova pensilina e marciapiedi più alti

E' stata completata la riqualificazione della zona dedicata all Ferrovie del Sud Est nella stazione Centrale di Bari e in particolare per le infrastrutture dedicate alla linea che collega il cpaoluogo pugliese a Putignano (via Casamassima).

Gli interventi, cominciati a giugno, hanno visto la realizzazione di un nuovo marciapiede, più lungo e più alto per facilitare la salita e la discesa dei viaggiatori. Realizzata anche una nuova pensilina, dotata di monitor e teleindicatori e di un impianto di illuminazione a led.

In funzione anche la nuova sala d’attesa di Fse su via Capruzzi, dotata di sedute e di una biglietteria self service. Il completamento dei lavori eliminerà i disagi per i pendolari che, da un paio di mesi, erano costretti a scendere alla fermata Fse di via Oberdan, per poi prendere i bus navetta diretti a largo Sorrentino, a pochi passi dalla nuova stazione Centrale.