Lo storico orologio della scuola Garibaldi fermo da tempo, dal Libertà la richiesta al Comune: "Riparatelo"

"Fermo da tempo" segnando di fatto, come si suol dire, l'ora esatta solo per due volte al giorno: è l'orologio della scuola Garibaldi di piazza Risorgimento, nel cuore del quartiere Libertà di Bari.

Si tratta di uno degli 8 orologi da torre presenti in città, alcuni dei quali collocati proprio in edifici scolastici, come nel caso, ad esempio, del 'Balilla' di Madonnella o di importanti luoghi della capoluogo pugliese come la stazione centrale di piazza Moro o il palazzo della Camera di Commercio di corso Cavour.

La segnalazione del disservizio, proposta attraverso il Question Time di ieri in Comune, è ad opera della consigliera Pd Micaela Paparella: "La richiesta di ripristino - spiega - è stata formulata dai residenti. Si tratta, al momento, dell'unico degli 8 orologi da torre presenti in città rimasto inattivo. E' un piccolo intervento ma opportuno - rimarca Paparella - in vista della pedonalizzazione light di via Manzoni", ovvero la chiusura al traffico di tre isolati che potrebbe essere avviata in un prossimo futuro dal Comune. Sul tema dell'orologio l'assessore cittadino ai Lavori Pubblici, Gisueppe Galasso, ha annunciato che provvederà a inoltrare la segnalazione della consigliera agli uffici competenti per "una verifica e una riparazione".