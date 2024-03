Proseguono i cantiere di viale Bartolo a Poggiofranco: un nuovo asilo nido e un palazzetto sportivo

Proseguono, in viale Bartolo, nel quartiere Poggiofranco di Bari, i lavori per la realizzazione di un asilo nido e di un palazzetto sportivo. Le opere sono entrambe finanziate con fondi del Pnrr.

Questa mattina, sui cantieri, si è svolto il sopralluogo del sindaco Antonio Decaro, dell'assessore cittadino ai Lavori Pubblici, Nicola Mele, e dei tecnici di Palazzo di città. Il nuovo asilo, finanziato con 1,4 milioni di euro, avrà 60 posti. La struttura, pronta entro metà 2025, sarà dotata di un'area esterna con una pedana multiuso per piccole attività, nonchè tetti verdi. All'interno della silo vi saranno tre sezioni dedicate alle differenti tipologie di età e svezzamento dei piccoli, uno spazio per attività, una zona per il riposo, una cucina, una zona pasti, ma anche un'area genitori, una reception e gli uffici.

Tra un mesetto, invece, entreranno nel vivo le lavorazioni del palazzetto sportivo. Il cantiere, del costo di 5,5 milioni di euro, consentirà di riqualificare un'ampia zona inutilizzata. L'edificio, dotato di un campo sportivo multifunzionale, potrà ospitare 500 spettatori e avrà anche sale per attività fisica, danza o arti marziali. All'esterno, invece, saranno realizzati un altro campo da basket e pallavolo, nonchè tre campi da tennis e pickleball, una nuova disciplina della racchetta. Le opere saranno pronte entro i primi mesi del 2026.