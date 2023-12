Tariffe giornaliere del Polipark da 1 a 2,50 euro, il Comune chiede lo stop all'Amtab: "Considerare la fruizione quotidiana degli utenti"

Il Comune di Bari ha chiesto all'Amtab la sospensione dell'aumento delle tariffe giornaliere del parcheggio Polipark, utilizzabile dagli utenti del Policlinico del capoluogo pugliese. L'incremento previsto dall'azienda partecipata del Comune e approvato da una delibera Amtab di giugno scorso, porterebbe il costo da 1 a 2,50 euro.

In una nota, il primo cittadino Antonio Decaro chiede alla presidente di Amtab, Angela Donvito, chiede di "effettuare, con gli uffici comunali" una "verifica puntuale" sugli effetti che le modifiche al tariffario "potranno prevedere sul piano economico-finanziario-patrimoniale (Piano di Risanamento e Ristrutturazione) approvato" dal Cda aziendale nei giorni scorsi "e attualmente in fase istruttoria presso gli uffici comunali".

"Ciò al fine di verificare - si legge ancora nella nota di Decaro - di prevedere tariffe che tengano i considerazione la fruizione quotidiana da parte degli utenti" tra cui medici, specializzandi, operatori sanitari e dipendenti del Policlinico. Si tratta di categorie che nei mesi scorsi, attraverso rappresentanti sindacali e associazioni, avevano sottolineato la necessità di bloccare aumenti che potessero penalizzare ingiustamente chi si deve recare al Policlinico soprattutto per motivi di lavoro o legati al percorso universitario. La questione era stata sollevata anche dai consiglieri comunali Antonello Delle Fontane (M5S) e Pietro Albenzio (Decaro Per Bari) nel corso dell'audizione, in Commissione comunale Qualità dei Servizi, della presidente Amtab Donvito. I due, oltre a sottolineare le necessità di dipendenti e studenti del Policlinico, hanno messo in evidenza le "doglianze dei parenti dei pazienti, la cui sosta non può non godere dei massimi favori rispetto a quella ordinaria".

Nella nota di Decaro alla presidente dell'Amtab, si "invita a sospendere le modifiche tariffarie individuate", prevedendone invece altre "sulla base dei dati in possesso dell'Azienda sull'utilizzo del parcheggio, senza alterare l'equilibrio economico finanziario del piano in fase istruttoria e al contempo mettere in Consiglio comunale nelle condizioni di effettuare le proprie valutazioni".