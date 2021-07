L'afa concede una tregua, nel weekend su Bari sole ma caldo più sopportabile: temperature tra 28 e 30 gradi

Le previsioni dell'esperto di 3bMeteo Francesco Nucera: canicola in graduale attenuazione tra venerdì e il fine settimana, nuova settimana "tipicamente estiva" ma poi le temperature saranno nuovamente in risalita

Sarà un altro weekend all'insegna dell'afa o con temperature più basse che ci permetteranno di 'respirare' un po'? A dire cosa aspettarci dal prossimo fine settimana è il meteorologo di 3bmeteo.com, Francesco Nucera.

"La prolungata ondata di caldo e afa che sta ancora interessando le nostre regioni meridionali tende a smorzarsi. E' prevista infatti una graduale attenuazione della canicola tra venerdì e il weekend sulla Puglia per via dell' indebolimento dell'anticiclone nord africano. Le condizioni meteo saranno all'insegna del sole prevalente su Bari e su gran parte della Regione; tuttavia, durante le ore centrali del giorno, ci sarà della variabilità sulle zone interne e montuose con qualche acquazzone non escluso nel sub Appennino Dauno e sulle Murge".

"Le temperature, dopo i picchi elevati di questo periodo, tenderanno a diminuire e il caldo sarà così più sopportabile. Le temperature massime su Bari oscilleranno tra 28 e 30°C, su valori più consoni alle medie tipiche della stagione. La ventilazione sarà in prevalenza settentrionale, debole, a tratti moderata. La nuova settimana si preannuncia tipicamente estiva col cielo attraversato da nubi alte; da segnalare però già da domenica una nuova intensificazione del caldo con massime di 30-32°C su Bari mentre nelle zone interne si potranno raggiungere picchi di 34-35°C".