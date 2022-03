"Covid Hotel pugliesi per ospitare i profughi dall'Ucraina": l'ipotesi della Regione per l'accoglienza

I Covid hotel pugliesi potrebbero essere utilizzati per accogliere i profughi provenienti dall'Ucraina, attraverso un accordo tra Regione, Prefetture, Protezione civile, Comuni e tutte le organizzazioni umanitarie coinvolte. È quanto riferito dall'assessora al Welfare della Regione Puglia, Rosa Barone, nel corso dei lavori della commissione consiliare Sanità. Lo riporta l'Agenzia Dire.

In particolare, sarà importante avere una sorta di registro delle location a disposizione in Puglia per accogliere i profughi e delle famiglie eventualmente disponibili a collaborare. Il sindaco di Ruvo, Pasquale Chieco, delegato al Welfare per l'Anci regionale è a lavoro per creare "un raccordo fra i Comuni" per rendere efficace qualunque intervento. Il garante per i minori Ludovico Abbaticchio ha sottolineato che la Puglia è una delle regioni più preparate alla accoglienza dei minori e di concerto con l'assessore regionale all'Istruzione, Sebastiano Leo, si sta mettendo a punto un piano

in grado di fornire ai minori ucraini assistenza scolastica. Il presidente del Comitato per la Protezione Civile, Maurizio Bruno ha detto che con la Croce rossa e la Caritas si sta procedendo all'organizzazione logistica del trasporto. "La popolazione pugliese sta rispondendo con grande senso di solidarietà - ha sottolineato il presidente della III commissione consiliare, Mauro Vizzino - manifestando una grande disponibilità all'accoglienza e alla collaborazione". L'assessore regionale alla Sanità, Rocco Palese, ha assicurato che "la Regione pur non avendo competenze specifiche relativamente al tema, ha la massima attenzione e esperirà ogni tentativo a livello di Conferenza Stato Regioni per evitare ogni possibile disagio per la categoria".