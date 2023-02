Autonomia differenziata delle regioni, sabato a Bari la protesta della Cgil: "Un'assemblea pubblica per unire il fronte del no"

Una delegazione dell'associazione dei Sindaci del Sud parteciperà sabato prossimo a Bari all'assemblea pubblica organizzata dalla Cgil e da un cartello di associazioni pugliesi contro l'autonomia differenziata. L?appuntamento si svolgerà il prossimo 11 febbraio a Bari, presso la sede regionale della Cgil in via Calace, a partire dalle ore 9.30.

"Avviamo così un percorso di mobilitazione che ci porterà il 17 marzo a Napoli per chiedere di rendere reale quell'unità d'Italia che da 162 anni, al di là della retorica, nel Sud resta ancora un miraggio - ha spiegato, nelle parole raccolte dall'AdnKronos, il sindaco di Acquaviva delle Fonti Davide Carlucci. Il primo cittadino del paese in provincia di Bari è anche il promotore dell'associazione che raggruppa 323 amministratori meridionali e fa parte del Comitato nazionale 'No Autonomia Differenziata'.